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Amerika'dan sonra Avrupa birliği de tanıdı

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Amerika'dan sonra Avrupa birliği de tanıdı
ABD Başkanı Donald Trump ile müttefiklerinin 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığı Juan Guaido için Avrupa Parlamentosu (AP) da karar çıkardı. Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıyan AP, Avrupa Birliği (AB) hükümetlerini aynısını yapmaya çağırd

Uluslararası toplum nezdinde Venezüella'yı kimin temsil ettiğine dair kargaşa yaratmaya yönelik bir adım da Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) geldi. AP, oylamaya gidip kabul ettiği kararla aslında resmi konumu Venezüella'daki Ulusal Meclis Başkanlığı olan Juan Guaido'yu 'meşru Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıdığını duyurdu. Kararda AB hükümetlerine de tanıma çağrısı yapıldı. 

'AB liderliğinden Venezüella konusunda güçlü ve birlik içinde pozisyon almasını' isteyen karar, 'demokrasinin yeniden tesisi için seçimler düzenlenene dek Guaido'nun tek meşru geçici devlet başkanı olarak tanınmasını' talep etti.

Hızını alamayan parlamenterler, kararda, seçilmiş Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetine bağlı büyükelçiler yerine Guaido'nun kendi kafasına göre atadığı büyükelçilerin AB devletleri tarafından akredit edilmesi talebine de yer verdi.

'Maduro yönetimine insan hakları ihlallerine bir an önce son vermesi' çağrısında da bulunuldu.

Oylama sonucunda, 'Guaido'yu Venezüella Anayasası'nın 233. maddesi doğrultusunda geçici devlet başkanı olarak tanıyan' tasarı 104'e karşı 439 oyla kabul edildi.

AP kararlarının tek başlarına bağlayıcılığı bulunmuyor.

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