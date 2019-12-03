Amerika'da Wilma Rüzgarı Esti

Arka Sokaklarda şu anda Nadya karakterini canlandıran Wilma Elles, Amerika'da 5'inci filmini çekti.

Amerikali yönetmen Rene Perez'in "Insurrection" isimli uzun metraj filminde Joan Schäfer karakteri olarak kameranin karşısında geçti.

Elles'in filmde canlandırdığı karakter ise senaryoya göre bir televizyon kanalında yönetcilik yapıyor. Bu sırada ailesinin bir trafik kazasında öldüğü haberini alan Joan Schäfer, bunun normal bir trafik kazası olmadığını çünkü kendisinin özellikle Hollywood dünyasındaki kirlli sırları bildiğini bundan dolayı da ailesinin katledildiğini düşünüyor. Ailesinin kaybıyla derinden sarsılan Schäfer, sıranın kendisine geldiğini ama artık ailesiyle tehdit edilemeyeceğini bildiğinden dolayı bunu bir intikam hikayesine dönüştürüyor.

Elles verdiği röportajda "Film beni son derece heyecanlandırdı. Senaryoyu okuduğumda 'Bu filmde oynamak istiyorum.' dedim. Hollywood dünya üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Yönetmen de bu durumun farkında ve film çekilirken üzerimizde bu işin ciddiyeti fazlasıyla vardı. Bu filmde başrol olarak oynamak benim için çok farklı bir tecrübeydi. Benim de bir ailem var. Çocuklarım var ve onlarin dünya hakkindaki görüşleri hepimizin geleceğini şekillendiriyor."

Film 2020'de Amerikada vizyona girecek.