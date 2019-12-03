  • BIST 108.733
  • Altın 270,934
  • Dolar 5,7313
  • Euro 6,3464
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

Amerika'da Wilma Rüzgarı Esti

»
Amerika'da Wilma Rüzgarı Esti
Arka Sokaklarda şu anda Nadya karakterini canlandıran Wilma Elles, Amerika'da 5'inci filmini çekti.

Amerikali yönetmen Rene Perez'in "Insurrection" isimli uzun metraj filminde Joan Schäfer karakteri olarak kameranin karşısında geçti.

Elles'in filmde canlandırdığı karakter ise senaryoya göre bir televizyon kanalında yönetcilik yapıyor. Bu sırada ailesinin bir trafik kazasında öldüğü haberini alan Joan Schäfer, bunun normal bir trafik kazası olmadığını çünkü kendisinin özellikle Hollywood dünyasındaki kirlli sırları bildiğini bundan dolayı da ailesinin katledildiğini düşünüyor. Ailesinin kaybıyla derinden sarsılan Schäfer, sıranın kendisine geldiğini ama artık ailesiyle tehdit edilemeyeceğini bildiğinden dolayı bunu bir intikam hikayesine dönüştürüyor.

Elles verdiği röportajda "Film beni son derece heyecanlandırdı. Senaryoyu okuduğumda 'Bu filmde oynamak istiyorum.' dedim. Hollywood dünya üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. Yönetmen de bu durumun farkında ve film çekilirken üzerimizde bu işin ciddiyeti fazlasıyla vardı. Bu filmde başrol olarak oynamak benim için çok farklı bir tecrübeydi. Benim de bir ailem var. Çocuklarım var ve onlarin dünya hakkindaki görüşleri hepimizin geleceğini şekillendiriyor."

Film 2020'de Amerikada vizyona girecek.

 

wilma-001.jpgwhatsapp-image-2019-12-03-at-15.15.56.jpeg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ GEZİSİNİ İPTAL ETTİ?17 Ekim 2019 Perşembe 15:46
  • FULYA ZENGİNER KOCASININ SAÇLARINI KESTİ!15 Ekim 2019 Salı 12:12
  • RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI REKOR KIRDI!08 Ekim 2019 Salı 14:02
  • İSTANBUL'DA OKULLAR NE KADAR GÜVENLİ?03 Ekim 2019 Perşembe 19:02
  • SPİKER TACİZE UĞRADI!02 Ekim 2019 Çarşamba 12:48
  • ŞARKICI TEDBİR KARARINA UYMADI HAPSE GİRDİ01 Ekim 2019 Salı 18:26
  • KOBAL"MAKYAJSIZ FOTOĞRAF" AKIMINA UYDU01 Ekim 2019 Salı 15:38
  • ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ01 Ekim 2019 Salı 14:14
  • "MİSS TURKEY 2019" GÜZELLİK YARIŞMASI'NDA HEYECAN DORUKTA!01 Ekim 2019 Salı 04:44
  • ÜNLÜ SANATÇI HASTANEYE KALDIRILDI!30 Eylül 2019 Pazartesi 18:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim