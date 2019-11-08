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AMERİKA NUSRET’E CEZA KESTİ!

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AMERİKA NUSRET’E CEZA KESTİ!
'Tuz serpme' hareketi ile dünya çapında fenomen olan ve pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe, bu kez yüksek miktarlı bir ceza haberi ile dikkatleri üzerine çekti.

Manhattan’daki Nusr-Et Steakhouse’un dört eski çalışanı, Gökçe hakkında “bahşişlerinin gizlendiği ve kendilerine mobbing uygulandığı” iddiasıyla ocak ayında mahkemey başvurdu. Nusret’in eski çalışanları Süleyman Küçür, Onur Usluca, Yunus Delimehmet ve Batuhan Yunkuş, işletmenin tip kutusunda biriken paranın tutarıyla ilgili kendilerine bilgi verilmediği ve tipleri görmeyi talep ettiklerinde mobbinge maruz kalarak iş akitlerinin feshedildiğini iddia etti. Çalışanların Federal Mahkeme’de açmış oldukları dava, ekim ayında sonuçlandı.

YÜKLÜ MİKTARDA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davanın görüldüğü Amerikan mahkemesi, kendilerine başvuruda bulunan Türk çalışanlara kaybettikleri maaşlar ve diğer haklar için ödeme yapılması yönünde karar verdi. Taraflarca mutabık kalınan ve Ulusal İşçi-İşveren İlişkileri Kurulu (NLRB) tarafından onaylanan Sulh Anlaşmasına göre davacılara toplam 236 bin 870 dolar (yaklaşık 1 milyon 361 bin Türk lirası) tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

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