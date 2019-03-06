Amerika güvenlik anlaşmalarını sarstı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini eleştirerek, "ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Yönetim Kurulu toplantısında konuştu.

Yabancı istihbarat servislerinin, Rusya'daki faaliyetlerini artırmaya çalıştığını savunan Putin, "Yabancı istihbarat servisleri, Rusya'daki siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik bilgilere erişim sağlayabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Bu girişimlere karşı modern metotlarla etkin şekilde mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

ABD'nin INF'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları söyledi:

"ABD, INF'den çekilerek uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla kurulan sistemin tümüyle sarsılmasına yönelik doğrudan bir adım attı. Söz konusu adım, ülkelerin mevcut faaliyetlerine yönelik durumu olumsuz yönde değiştiriyor. Bu nedenle FSB çalışanları da dahil olmak üzere tüm birimlerin verilen görevleri hızlı ve etkin şekilde çözmelerini bekliyorum."Geçen ay başında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.

Putin ise INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi hafta başında imzalamıştı.