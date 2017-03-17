Amerika bardağı taşırdı

Kuzey Kore, ABD'nin Kim Jong Un'u yaptırım listesine almasının bardağı taşıran son damla olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Hun Song Ryol yaptığı açıklamada, "ABD bir oyun oynamaya kalkarsa şiddetli bir hesaplaşma olur"

Kuzey Kore, ülkenin lideri Kim Jong Un'u yaptırım listesine alan ABD'nin "kırmızı çizgiyi" geçtiğini bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ABD işleri sorumlusu Hun Song Ryol, ABD'nin, Kim'i bireysel yaptırım listesine almasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

Hun, ABD ve Güney Kore'nin gelecek ay askerden arındırılmış bölgenin güneyinde ortak askeri tatbikat düzenleyerek savaş oyunu oynaması halinde, şiddetli bir hesaplaşmanın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin, ABD ve Güney Kore'nin eğitimlerinde başkent Pyongyang'ın işgali için asker yetiştirdiğine inandığını belirten Hun, "Obama hükümeti, Kuzey Kore ile siyasi ve askeri hesaplaşmasında istenmeyen bir duruma düşmemek adına ülkenin yüce onuruna meydan okumak adına saygısızlık yapacak kadar ileri gitmiştir." dedi.

Kırmızı çizgiyi aştı

ABD'nin "kırmızı çizgiyi" geçtiğini söyleyen Hun, "Biz bunu bir savaş ilanı olarak görüyoruz." ifadesine yer verdi.

Hun, Pyongyang'ın, iki ülke arasındaki her şeyin "savaş hukuku" kapsamında ele alınması gerektiğini açıkça ifade ettiğini sözlerine ekledi.

Hun açıklamalarıyla ilgili ABD ve Güney Kore hükümetinden herhangi bir yorum yapılmadı.

Pyongyang yönetimi, geçen günlerde Washington hükümetiyle son resmi iletişim kanalı olan "New York channel" yayınını da kesmişti.

ABD Hükümeti, ay başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı almış ve Kuzey Koreli 10 üst düzey yöneticiyi ve 5 kamu kuruluşunu da ABD'nin kara listesine eklemişti. ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararlarının Kuzey Kore rejiminin "meşhur" insan hakları ihlalleri gerekçesiyle alındığı belirtilmişti.

Bakanlık, Kuzey Kore hükümetinin yasa dışı silahlanma ve nükleer girişimlerini destekleyen 14 kişi ve 8 kuruluşa da geçtiğimiz aylarda yaptırım kararı almıştı.

"ABD bedelini ağır ödeyecek"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho, salı günü yaptığı açıklamada, "Küçük bir ülkeye eziyet eden ve zarar veren ülke güçlü de olsa, güvende olmayacağını göstermeye hazırız. ABD bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, ASEAN 49. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini sürdürmesinin oldukça provokatif ve endişe verici olduğunu söylemiş, Pyongyang yönetiminin nükleer çalışmalarına son vermemesi durumunda sonuçlarına katlanması gerektiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Barack Obama, 17 Mayıs'ta son dönemdeki nükleer denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

BM Güvenlik Konseyi, geçen ay başında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin 27-28 Nisan ve 31 Mayıs'ta başarısız olan balistik füze denemelerini kınayarak, bu ülkeye uygulanan yaptırımların artırılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore ve ABD mart ayında, Kore yarımadasındaki bugüne kadarki en geniş katılımlı askeri tatbikatı düzenlemiş ve iki ülkenin her yıl düzenlediği ortak tatbikata katılan asker sayısı önceki dönemlere göre iki kat artmıştı. Nisan ayının sonuna kadar süren tatbikatta 300 bini Güney Kore, 15 bini ABD'den toplam 315 bin asker yer almıştı. Bu yıl "Operasyon Planı (OPLAN) 5015" olarak adlandırılan tatbikat, Kuzey Kore'nin olası saldırılarını etkisiz hale getirme stratejileri içermişti. Dışişleri Bakanı Ri Su-yong ise ABD-Güney Kore'nin Kore yarımadasında nükleer savaş tatbikatı yaptığını belirterek, bu tatbikata ara verilmesi halinde nükleer denemeleri durduracaklarını ifade etmişti.