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AMBULANS PATLADI 3 YAŞINDA ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ

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AMBULANS PATLADI 3 YAŞINDA ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı.

 Küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulansta yangın çıktı. Yangının araçtaki oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı öğrenildi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü ancak ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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