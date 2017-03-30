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Amasya'da dehşete düşüren olay!

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Amasya'da dehşete düşüren olay!
Amasya'da bekçilik yapan Engin Gül, iş çıkışı gittiği evinde babasıyla eşini vurup ardından intihar etti...

Amasya'da 52 yaşındaki Engin Gül, babası 83 yaşındaki Selahattin ile eşi 45 yaşındaki Seval Gül'ü tabancayla vurup yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, 55 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Amasya Emniyet Müdürlüğü'nde bekçilik yapan Engin Gül, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı babası Selahattin Gül ile eşi Seval Gül'ü tabancayla vurdu. Daha sonra tabancayı kendi başına dayayan Engin Gül, tetiği çekti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Selahattin Gül ile oğlu Engin ve gelini Seval, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin Gül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Selahattin Gül ile gelinin Seval Gül'ün ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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