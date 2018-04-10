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Amanda'nın İlginç Şortu

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Amanda'nın İlginç Şortu
Türkiye'den bir sosyal medya kullanıcısıyla girdiği sohbet üzerinden ülkemizde tanınan bir isim haline gelen oyuncu Amanda Cerny yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı parodi videolarla olduğu kadar etkileyici fiziğiyle de dikkatleri üzerine çeken Amanda Cerny, aynı zamanda dünyanın pek çok yerinden takipçileri olan bir fenomen…

 

 

Kendisine gelen teklifleri reddetmeyen ve dünyanın pek çok ülkesini de ziyaret eden Cerny’nin son durağı Rusya oldu.

Bir etkinliğe katılmak üzere çağırıldığı Rusya’dan takipçilerine fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen Cerny, bir spor salonunda çektirdiği seksi kareyi hesabına yükledi.

Fotoğrafta ağırlık kaldırırken görülen Cerny’nin bu iş için tercih ettiği şortsa daha çok iç çamaşırına benzeyince yorumlar da birbiri ardına geldi.

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