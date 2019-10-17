AMANDA CERNY’NİN YATAKTAKİ MÜCADELESİ!

Internet için çektiği esprili videolarıyla dünya çapında bir isim haline gelen Amanda Cerny yine eğlenceli bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Bundan yaklaşık üç yıl önce twitter üzerinden bir Türk kullanıcı ile yaptığı diyalog ile gündeme gelen ve ülkemizde de ‘Yenge’ lakabı ile tanınan Amanda Cerny, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Çoğunlukla etkileyici fiziğini sergilediği cürektar videolar paylaşan Amanda Cerny bu defa esprili bir paylaşımla gündeme geldi.

YATAKTAKİ MÜCADELE

Cerny hesabından paylaştığı son videoda yatağa lastikli bir çarşaf geçirmeye çalışırken görülüyor. Amanda Cerny yaptığı bu renkli paylaşıma ‘Tatlı rüyalar’ notunu düştü.