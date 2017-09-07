Aman Adriana Lima görmesin!

Metin Hara'nın yıllar önce çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile aşk yaşayan Türk yazar Metin Hara magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Metin Hara ile ilgili sosyal medyada da çokça yorumlar yapıldı. 35 yaşındaki Metin Hara'nın yıllar önce bir televizyon dizisinde yer aldığı görüntüsü ise sosyal medyayı adeta salladı. Bugünkü hali ile uzaktan yakından ilgisi olmayan o görüntüyü görenler "Aman Adriana Lima bu fotoğrafı görmesin" yorumunda bulundu.