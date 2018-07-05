Altınordu'da "üyelik" dönemi

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, şirket statüsünde olmasına rağmen "üyelik" döneminin başlatıldığını, "altın","gümüş" ve "bronz" üyelik statüsüne sahip olacaklara çeşitli avantajların sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, altın üyeliğin 10 bin, gümüş üyeliğin 7 bin ve bronz üyeliğin 4 bin lira olacağı, üyelerin VIP kombine biletten, şampiyonluk posterinde yer alma, şampiyonluk maçına ücretsiz seyahat, imzalı forma, statta otopark alanı ve lisanslı ürünlerde yüzde 20 indirime kadar fırsatlardan yararlanabileceği kaydedildi.

Öte yandan 2018-2019 sezonu VIP tribün kombine bilet fiyatının bin lira, tek maçlık VIP bilet 80 lira, normal tribün kombinelerinin 250 lira, maç biletlerinin ise 20 liradan satılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkan vekili Barış Orhunbilge, bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından insanların Altınordu'ya destek olmak için iletişim kurduklarını aktardı.

Orhunbilge, şunları kaydetti:

"Kulüp olarak üyelik sistemi başlattık. Yedi yıldır oluşturduğumuz sinerji, taraflı tarafsız herkeste sempati uyandırdı. Bu organizasyona katkı sağlamak isteyenler, üyelik sistemi içerisinde artık bir parçamız olup Türk gençleri için çıktığımız yolda bizimle birlikte yürüyebilirler."