  • BIST 96.123
  • Altın 284,850
  • Dolar 5,8006
  • Euro 6,4474
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA'DA YANGIN!

ALTININ YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!

»
ALTININ YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, "Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir" dedi.

İHA'nın haberine göre; ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00'dan sonra açılan Asya piyasalarında sert satışlar yaşandı. Gram altının fiyatı 311 lira seviyelerine çıktı. Sabah saatlerinde ise gerileyen fiyatlar nedeniyle altın şu anda 288 liradan işlem görüyor. Başman, altının fiyatının 2 aydır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "Altının bu borsadaki ürünlere ek olarak artısı güvenilir bir liman olması ve her ortamda rahatlıkla tedavüle girip nakit para yerine geçebilmesi. Amerika ile Çin'in ticari anlaşmazlıkları bugün bütün dünyadaki ürünlerde olduğu gibi altında da ivme hareketlerine yol açtı. Son 2 aydır Çin'in Amerika'nın yaptıklarına karşılık vermesi ve bazı ülkelerdeki işsizlik, dış ticaret gibi verilerin olumsuz çıkması fiyatın yükselmesine yol açtı. Türkiye'de de iç piyasa görülen siyasi anlamdaki gerginlikler ve olumsuzluklar, hükümet kanadındaki gelişmeler döviz ve altın oranlarını etkiledi" dedi.g

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TRUMP, BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPTI! MÜZAKERELER BAŞLAYACAK26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:00
  • KADINA ŞİDDETE, TÜM YURTTA PROTESTOLAR SÜRÜYOR!26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:57
  • SILA GENÇOĞLU VE DAVUT GÜLOĞLU KOMŞU OLDU!26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:49
  • DOLAR DÜŞÜŞE BAŞLADI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:42
  • MHP, DAVUTOĞLU'NUN DEĞİŞİMİNİ ELEŞTİRDİ!26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
  • BOĞAZ'DAKİ GEMİLERE GÜVENLİK TEDBİRİ!26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:25
  • ADIYAMAN'DA LEYLEK KATLİAMI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:21
  • SERDAR ORTAÇ, CHLOE'YLE EVLİLİĞİNDEN PİŞMAN MI?26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:09
  • BUGÜN HAVA NASIL?26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:05
  • SEREN SERENGİL, DOĞACAK ÇOCUĞU İÇİN YATIRIM KARARI ALDI!26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim