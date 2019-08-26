ALTININ YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR!

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olarak, "Altın fiyatlarının düşeceği konusunda ümitli değiliz. Bu fiyatları arayacağımız kanaatindeyiz. 320 lira seviyelerini görecektir" dedi.

İHA'nın haberine göre; ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle Türkiye saatiyle gece 00.00'dan sonra açılan Asya piyasalarında sert satışlar yaşandı. Gram altının fiyatı 311 lira seviyelerine çıktı. Sabah saatlerinde ise gerileyen fiyatlar nedeniyle altın şu anda 288 liradan işlem görüyor. Başman, altının fiyatının 2 aydır istikrarlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, "Altının bu borsadaki ürünlere ek olarak artısı güvenilir bir liman olması ve her ortamda rahatlıkla tedavüle girip nakit para yerine geçebilmesi. Amerika ile Çin'in ticari anlaşmazlıkları bugün bütün dünyadaki ürünlerde olduğu gibi altında da ivme hareketlerine yol açtı. Son 2 aydır Çin'in Amerika'nın yaptıklarına karşılık vermesi ve bazı ülkelerdeki işsizlik, dış ticaret gibi verilerin olumsuz çıkması fiyatın yükselmesine yol açtı. Türkiye'de de iç piyasa görülen siyasi anlamdaki gerginlikler ve olumsuzluklar, hükümet kanadındaki gelişmeler döviz ve altın oranlarını etkiledi" dedi.g