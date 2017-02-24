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SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Altının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

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Altının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde
Altının ons fiyatı, dün başlayan çıkışını bugün de sürdürerek 1.253,9 dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 236 liradan, Cumhuriyet altını da 962 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün başlayan çıkışını bugün de  sürdürerek 1.253,9 dolar ile son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün, hafta başından bu yana etkili olan yatay seyrini sonlandırarak  yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 0,83 artışla 1.248,7 dolardan  tamamladı.

Altının ons fiyatı, yükselişini bugüne de taşıyarak 1.253,9 dolar ile  11 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve saat 10.15 itibarıyla  1.253,1 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde ise altının gram fiyatındaki yükseliş döviz kurlarındaki  düşüşün etkisiyle sınırlı kaldı. Gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışa göre  yüzde 0,3 artışla 143,8 lira seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236 liradan, Cumhuriyet altını da 962 liradan satılıyor.

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