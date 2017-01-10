Altının fiyatı rekor kırdı

Altının gram fiyatı rekor kırdı, 144 lira oldu. Çeyrek altın fiyatı ise 235 liraya çıktı.

Dolar'daki hızlı yükseliş ve art arda gelen rekorlar altın fiyatlarını zirveye taşıdı.

Serbest piyasada altının gram fiyatı özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle dün 141,9 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü 141 liranın hemen üzerinde tamamlamıştı.

Yükselişini dolar kuruna paralel bugün de sürdüren gram altın, rekorunu 144,2 liraya taşıdı. Altının gram fiyatının 2016 yılı kapanışına göre getirisi yüzde 10'a yaklaştı.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 958 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren'in dünkü konuşmasında, ülkede ekonomik koşulların daha düzenli faiz artışlarına imkan tanıyabileceği söylemine karşın yükseliş eğiliminde hareket ederek günü yüzde 0,8 artışla 1.182,6 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, şu dakikalarda 1.184,5 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, altının gram fiyatındaki yükselişin yurtiçi piyasalarda dolar kurundan destek aldığını, bu yüzden yükselişlerin spekülatif olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.