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Altından Kalkamayacağınız Eylemler Yapmayın

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Altından Kalkamayacağınız Eylemler Yapmayın
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Komşumuz Yunanistan'ı altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi  Hüseyin Müftüoğlu, "Komşumuz  Yunanistan'ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin,  Ege Denizi'ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" dedi.

"ALTINDAN KALKAMAYACAĞINIZ EYLEMLERDEN KAÇININ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu,  Yunanistan'ın  Ege'deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Müftüoğlu, konuya ilişkin "Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün  İstanköy
 ( Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947  Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla  İtalya tarafından  Yunanistan'a bırakılmış olan  İstanköy ( Kos) adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla,  İstanköy'e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz  Yunanistan'ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin,  Ege Denizi'ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" açıklamasını yaptı.

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