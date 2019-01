Altın küre sahiplerini buldu

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen ödüller Beverly Hills'teki The Beverly Hilton'daki törenle açıklandı. İşte gecenin en iyileri.

Adaylar açıklandığında şaşkınlık yaratmayan Altın Küre'de bazı sonuçlar ise sürpriz oldu.Beş dalda aday gösterilen ve törenin en iddialı yapımlarından biri olan A Star is Born, en iyi orijinal şarkı dışında hiçbir ödül alamadı. A Star is Born'un en iddialı olduğu drama dalında en iyi sinema filmi ödülünü Bohemian Rhapsody'ye kaptırdı. Gecenin bir başka sürprizi ise Green Book'tan geldi. En iyi komedi dalında çok iddialı olan Vice'e geride bırakan Green Book bu dalda Altın Küre'nin sahibi oldu.

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu: Christian Bale (Vice)

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Mahershala Ali, (Green Book). Green Book, aynı zamanda müzikal ya da komedi dalında en iyi sinema filmi ödülünü de aldı.

Mini dizi ya da TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Patricia Clarkson (Sharp Objects)

TV dizisi dalında en iyi erkek oyuncu: Richard Madden (Bodyguard)

En iyi drama dizisi: "The Americans"

Sinema dalında en iyi orijinal müzik: Justin Hurwitz, "First Man"

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Regina King (If Beale Street Could Talk)

Sinema dalında en iyi orijinal şarkı: "Shallow," (A Star Is Born)TV dizisi- drama en iyi kadın oyuncu: Sandra Oh (Killing Eve)

En iyi animasyon film: "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Mini dizi ya da TV dizisi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Ben Whishaw (A Very English Scandal)Mini dizi ya da TV filmi dalında en iyi kadın oyuncu: Patricia Arquette (Escape at Dannemora)

En iyi yönetmen: Alfonso Cuaron (Roma)Cuaron'un kendi çocukluğundan esinlenerek çektiği Roma aynı zamanda yabancı dilde en iyi film ödülünü de kazandı.

Müzikal ya da komedi TV dizisi dalında en iyi kadın oyuncu: Rachel Brosnahan (The Marcelous Mrs. Maisel)

Kısa dizi ya da TV filmi dalında en iyi erkek oyuncu: Darren Criss (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”) Bu yapım aynı zamanda mini dizi ya da TV filmi dalında da Altın Küre kazandı. Müzikal ya da komedi filmi dalında en iyi kadın oyuncu: Olivia Colman (The Favorite)

Sinema filmi dalında en iyi kadın drama oyuncusu: Glenn Close (The Wife) Sinema filmi dalında en iyi erkek drama oyuncusu: Rami Malek (Bohemian Rhapsody) Bohemian Rhapsody, drama dalında en iyi sinema filmi dalında da Altın Küre kazandı.