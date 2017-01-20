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Altın kızlar podyuma çıktı!

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Altın kızlar podyuma çıktı!
Bir zamanlar podyumlarda fırtına gibi esen mankenleri, yıllar sonra Murat Cinpir’in defilesinde yeniden podyuma çıktı.


En genç modelin Çağla Şıkel olduğu defilede tasarımları Canan Mutluer, Begüm Özbek, Deniz Pulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ceylan Saner, Sibel Tan, Müge Cinman, Zeliha Çal, Beril Önder, Fatma Yaman, İpek Tenolcay, Alona, Melinda, Janset, Bilge Kara, Hülya Yiğitalp, Sema Şimşek, İpek Gümüşoğlu, Tuğba Karaca ve Selda Aksoy tanıttı.

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