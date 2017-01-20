Altın kızlar podyuma çıktı!

En genç modelin Çağla Şıkel olduğu defilede tasarımları Canan Mutluer, Begüm Özbek, Deniz Pulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ceylan Saner, Sibel Tan, Müge Cinman, Zeliha Çal, Beril Önder, Fatma Yaman, İpek Tenolcay, Alona, Melinda, Janset, Bilge Kara, Hülya Yiğitalp, Sema Şimşek, İpek Gümüşoğlu, Tuğba Karaca ve Selda Aksoy tanıttı.
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Bir zamanlar podyumlarda fırtına gibi esen mankenleri, yıllar sonra Murat Cinpir’in defilesinde yeniden podyuma çıktı.
Etiketler: Canan Mutluer, Begüm Özbek, Deniz Pulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ceylan Saner, Sibel Tan, Müge Cinman, Zeliha Çal, Beril Önder, Fatma Yaman, İpek Tenolcay, Alona, Melinda, Janset, Bilge Kara, Hülya Yiğ
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- 18:37 - CHP'li Bingöl: İşbirliğinin nedenini Başbakan açıkladı
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- 18:31 - Fahri Kasırga'nın ifadesi ortaya çıktı
- 18:23 - Binali Yıldırım: AK Parti ve MHP olarak meydanlarda anlatacağız
- 18:14 - Avustralya Açık'ta büyük sürpriz
- 18:10 - Bekir Bozdağ'dan FETÖ açıklaması
- 17:33 - Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde
- 17:31 - Netflix beklentileri aştı
- 17:30 - Konut alımında 20 yıl taksit hazırlığı
- 17:22 - People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı
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