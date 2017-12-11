Altın Kelebek'te Kimler Ödül Aldı?

44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu. 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Gecenin sunuculuğunu Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan üstlendiği muhteşem gecede bu yıl 32 dalda ödül verildi. İşte 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ni kazananlar!
Hürriyet okurlarının oyları ile belirlenen ve 32 dalda verilen Altın Kelebek Ödül töreni, Cem Davran ve Ayça Ayşin Turan'ın sunumu ile gerçekleşti. İşte 44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri ve gecenin önemli anları...
İŞTE 44.PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ...
1) Zorlu PSM’de gerçeleşen görkemli gecede "Rising Star" ödülleri Miray DANER, Melisa ŞENOLSUN VE Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE'nin oldu. Genç yıldızlar ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu'nun elinden aldı.
2- EN İYİ SENARİST ödülü Kanal D'de yayınlanan 'Vatanım Sensin' dizisi ile Nuran Everen Şit'in oldu. Nuran Everen Şit'e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi.
3- EN İYİ SPOR PROGRAMI: STADYUM - ERSİN DÜZEN, MUSTAFA DENİZLİ – ALİ GÜLTİKEN (TRT)
PROGRAMIN SUNUCULARINA ÖDÜLÜ TEKNİK DİREKTÖR YILMAZ VURAL VERDİ
4- EN İYİ DİZİ: VATANIM SENSİN (KANAL D)
'EN İYİ DİZİ' ÖDÜLÜ KANAL D EKRANLARINDA YAYINLANAN 'VATANIM SENSİN'E GİTTİ. DİZİNİN YAPIMCISI ONUR GÜVENATAM'A ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜ YAPIMCI TÜRKER İNANOĞLU VERDİ.
5- EN İYİ KLİP: MABEL MATİZ, ANIL CAN (YA BU İŞLER NE)
ÜNLÜ ŞARKICI GÖKSEL ÖDÜLÜ MABEL MATİZ VE ANIL CAN'A BÖYLE TAKDİM ETTİ
6- YILIN ŞARKISI: BENİ ÇOK SEV – TARKAN, SÖZ: GÜNAY ÇOBAN - MÜZİK: SERKAN İZZET ÖZDOĞAN
ÖDÜLÜ GÜNAY ÇOBAN VE SERKAN İZZET ÖZDOĞAN, AYLA ÇELİK'İN ELİNDEN ALDI
GECEDE SAHNE ALAN TARKAN 'BENİ ÇOK SEV' ŞARKISINI SESLENDİRDİ
7- EN İYİ POP MÜZİK ERKEK: TARKAN
CEM YILMAZ ÖDÜLÜ VERİRKEN 'TARKAN'IN NE KADAR STAR OLDUĞUNU SİZ DÜŞÜNÜN AYAK İŞLERİNİ BEN YAPIYORUM. ÖNCEDEN YALIN İLE ÇALIŞIYORDUM, RAKAMLAR TATMİN ETMEYİNCE TARKAN'A GEÇTİM' ESPRİSİYLE GECEYE DAMGA VURDU.
8- EN İYİ POP MÜZİK KADIN: SEZEN AKSU, TARKAN TÖRENE KATILAMAYAN SEZEN AKSU’NUN YERİNE ÖDÜLÜ ALDI
ÖDÜL VEREN CEM YILMAZ 'GENÇ BİR İSİM, YENİ BİR İSİM SEZEN AKSU' ESPRİSİNİ YAPTI
9- EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: -BEREN GÖKYILDIZ (ANNE – STAR TV)
'ANNE' DİZİSİNDE BEREN GÖKYILDIZ'IN ANNESİNİ CANLANDIRAN CANSU DERE ÖDÜLÜ TAKDİM ETTİ. TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI.
11- EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN: EBRU YAŞAR
EBRU YAŞAR'A ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜ SANATÇI EROL EVGİN VERDİ
10- EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK: KORAY AVCI
EN İYİ FANTEZİ ÖDÜLÜNÜ EROL EVGİN, KORAY AVCI'YA TAKDİM ETTİ
12- MUCİZE YARATANLAR: KENAN İMİRZALIOĞLU, SONGÜL ÖDEN, ENGİN AKYÜREK, ERKAN PETEKKAYA, CANSU DERE, TUBA BÜYÜKÜSTÜN
BU ÖNEMLİ ÖDÜLÜ HÜRRİYET GAZETESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ VUSLAT DOĞAN SABANCI TAKDİM ETTİ.
SONGÜL ÖDEN :BİZE YURTDIŞI KAPILARINI AÇAN ŞEYİN KENDİ YAŞAMIMIZI ANLATIM ŞEKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN: BİZ BU KADAR DEĞİLİZ ARAMIZDA OLAMAYANLAR DA VAR. MUCİZEYİ YARATANLAR ÇOK GÜZEL BİR DEYİM. İLGİNÇ BİR DÖNEMDİ. HİÇ AKLIMIZDA OLMAYAN BİR ŞEY BİRDEN HAYATIMIZA YERLEŞTİ. BEN BUGÜN BURADA OLMAMIZI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM
KENAN İMİRZALIOĞLU: TÜRKİYE'DE İLK DİZİ İHRACATINI BÖLÜM BAŞINA 1 DOLARA SATAN OSMAN SINAVA İTHAF EDİYORUM
ERKAN PETEKKAYA: KELEBEK OKUYUCUSUNA, İZLEYİCİLERE HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM. AİLEME, KARIMA, ÇOCUĞUMA İYİ Kİ VARSINIZ SAYENİZDE BİZ VARIZ
ENGİN AKYÜREK: KATKIMIZ VARSA NE MUTLU BİZE GÜZEL BİR YOLCULUKTU UMARIM DEVAM EDERİZ
13- EN İYİ KADIN SUNUCU: EVRİM AKIN (ÇOCUKTAN AL HABERİ - SHOW TV)
ÖDÜL VEREN – MERVE BOLUĞUR
EVRİM AKIN: IRK AYRIMI YAPMA, İNSANLARA SAYGI GÖSTER DOĞAYI KORU AMA ÖNCELİKLE BUNU ÇOCUKLARA ÖĞRET 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GUNÜNÜZ KUTLU OLSUN
14- EN İYİ ERKEK SUNUCU: ALİ İHSAN VAROL (KELİME OYUNU – teve2)
ÖDÜL VEREN – SELÇUK YÖNTEM
ALİ İHSAN VAROL: BANANE İŞ YAPIYORSUN DEDİKLERİNDE 'HARF VERİYORUM' DİYORUM. BUNA DA ŞÜKÜR, BİR KAÇ YIL ÖNCE VEREMİYORDUK. DAHA GÜZEL GÜNLERE, DEĞER GÖRENLERE...
15- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (SHOW TV)
ÖDÜL VEREN – YILMAZ ERDOĞAN
16- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: HANDE ERÇEL (AŞK LAFTAN ANLAMAZ Kİ – SHOW TV)
ÖDÜL VEREN - YILMAZ ERDOĞAN
HANDE ERÇEL: YOLUN DAHA ÇOK BAŞINDAYIM VE MESLEĞİMİ TUTKUYLA YAPIYORUM. BANA DESTEK OLAN HERKRSE TEŞEKKÜRLER
17- EN İYİ KOMEDİ & ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU (GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW – SHOW TV)
ÖDÜL VEREN - YILMAZ ERDOĞAN
ÇAĞLAR ÇORUMLU: HERKESE ÇOK TESEKKÜR EDİYORUM. AİLEME EŞİME... VE ÖDÜLÜMÜ OĞLUM ALİ EMRE'YE İTHAF EDİYORUM
18- EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN: ALEYNA TİLKİ (SEN OLSAN BARİ)
GENÇ ŞARKICI ALEYNA TİLKİ ÖDÜLÜ HALUK LEVENT'İN ELİNDEN ALDI
ALEYNA TİLKİ: BU ÖDÜL BENİM VİTRİNİMDE DURACAK O YÜZDEN ÇOK MUTLUYUM. EMRAH KARADUMAN'A, OZAN ABİYE, ERSOY ABİYE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
19- AZERBAYCAN’IN EN PARLAK YILDIZI ÖDÜLÜ: RÖYA
ÖDÜL VEREN – SİNEM KOBAL
20- EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ: ATAKAN ILGAZDAĞ (SÖZ – STAR TV)
ÖDÜL VEREN – KIRAÇ
KIRAÇ VE GECENİN SUNUCUSU AYÇA AYŞİN TURAN 'GECELER YARİM OLDU, ANAM ANAM GARİBEM' TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ
21-EN İYİ YÖNETMEN: YAĞIZ ALP AKAYDIN (SÖZ- STAR TV)
ÖDÜL VEREN – OSMAN SINAV
ÖDÜLÜ ALAN YAĞIZ ALP AKAYDIN: İLK GÜNDEN BERİ BİZE İNANIP GÜVENDİNİZ. BÖYLE BİR EKİPLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN ÇOK ŞANSLI BİR YÖNETMENİM. BU ÖDÜLÜ 7/24 GÖREV BAŞINDA OLAN TÜM ASKERLERE İTHAF EDİYORUM
22- EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK (ANA HABER – STAR TV)
ÖDÜL VEREN – MEHMET ASLANTUĞ
NAZLI ÇELİK: GEÇEN SENE BUGÜNDÜ, BEŞİKTAŞ'TAKİ KANLI SALDIRININ YIL DÖNÜMÜ BUGÜN. BİZ UNUTMADIKÇA DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ. BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ OLAN BU ALTIN KELEBEK'İ ZİYARETİMDEN 6 GÜN SONRA KAYBETTİĞİMİZ 13 KATO KAHRAMANI VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN ALIYORUM.
23- EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: FATİH PORTAKAL (FOX TV)
ÖDÜL VEREN – MEHMET ASLANTUĞ
24- EN İYİ HABER PROGRAMI : 5N 1K – CÜNEYT ÖZDEMİR (CNN TÜRK)) �
ÖDÜL VEREN – MEHMET ASLANTUĞ
CÜNEYT ÖZDEMİR: SİZİN OYLARINIZLA BÖYLE BİR ÖDÜL ALMAK, YALNIZ OLMADIĞIMIZI GÖSTERİYOR. BİZ GAZETECİLER AİLELERİMİZDEN ZAMAN ÇALARAK YAŞIYORUZ. BÜTÜN BASKILARA RAĞMEN ARKAMIZDA DURAN 'DOĞAN GRUBU'NA TEEŞKKÜR EDİYORUM. EKRAN BAŞINDAKİ OĞLUM MAVİ'YE EŞİM ZEYNEP'E HEDİYE EDİYORUM...
25- EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
ÖDÜL VEREN - ŞANSAL BÜYÜKA
26- EN İYİ YARIŞMA: SURVİVOR, ÖDÜLÜ PROGRAMIN YAPIMCI VE SUNUCUSU ACUN ILICALI ALIYOR (TV8)
ÖDÜL VEREN – ŞANSAL BÜYÜKA
ACUN ILICALI: 12. ALTIN KELEBEK'İM. EKİBİMLE GURUR DUYUYORUM. BEN BİR MUHABİRKEN FUTBOLCULARLA RÖPORTAJ YAPARKEN ŞANSAL ABİ BENİ KAÇIRTTI. UÇAKTAN İNDİK, 'ŞANSAL ABİ SENİ TRANSFER ETMEK İSTİYOR' DEDİLER. AMOKACHİYANIMDAYDI 'KİM ARIYOR' DEDİ. 'BENİ BAŞKA KANALA TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR' DEDİM. '10 MİLYON DOLARLIK FUTBOLCUYUM, KİMSE BENİ GECE YARISI TRANSFER ETMEDİ. ŞİMDİKİ MAAŞININ 10 KATINI İSTE' DEDİ. ŞANSAL ABİ'NİN İLK SÖZÜ HALA KULAĞIMDA 'UZUN ZAMANDIR PEŞİNDEYDİM. BUGÜNE KISMETMİŞ' 10 YIL ÖNCE 50 KİŞİYLE YAPIYORDUK SURVIVOR'I ŞİMDİ 1100 KİŞİYLE DOMİNİK'TEYİZ... HÜRRİYET OKURLARINA TEŞEKKÜRLER.
27- EN İYİ PROJE: ÇEYREK ASIR - HARUN KOLÇAK
ÖDÜL VEREN - İZZET ÖZ
HARUN KOLÇAK ADINA ÖDÜLÜ ALAN BABASI EŞREF KOLÇAK: 71 YILIMI SİNEMAYA VERDİM. BEN KÖY ÇOCUĞUYUM KÖYDEYKEN ÇOK KELEBEK YAKALADIM. BU KELEBEK'İ OĞLUM HARUN İÇİN ALIYORUM. OĞLUMU ANACIĞININ KOYNUNA VERDIM. BUNU DA ONUN KOYNUNA VERECEĞİM.
28- EN İYİ MÜZİK GRUBU: ATHENA
ÖDÜL VEREN – İZZET ÖZ
HAKAN ÖZOĞUZ: ALTIN ÜSTÜ ÇAMURLA KAPLANSA DA DEĞERİNDEN BİR ŞEY KAYBETMEZ. ANADOLU ALTINDIR...
29- EN İYİ KADIN OYUNCU: ASLI ENVER (İSTANBULLU GELİN- STAR TV)
ÖDÜL VEREN - HALE SOYGAZİ
30- EN İYİ ERKEK OYUNCU: TOLGA SARITAŞ (SÖZ - STAR TV)
ÖDÜL VEREN- HALE SOYGAZİ
TOLGA SARITAŞ: DÜNYA OLARAK ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ. TERÖR, ÖLÜM... YERYÜZÜNDE HİÇBİR ŞEY CANLININ YAŞAM HAKKINDAN DAHA ÖNEMLİ OLMAMALI. BU PROJEDE OLMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUM. TERÖRSÜZ GÜZEL GÜNLERE...
31- EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: ÖYKÜ KARAYEL – GÖKHAN ALKAN (KALP ATIŞI – SHOW TV)
ÖDÜL VEREN – BEYZA ŞEKERCİ – ENGİN HEPİLERİ
32- EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER: ENES BATUR
ÖDÜL VEREN – ŞEYMA SUBAŞI