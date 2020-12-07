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Altın kasım ayında yatırımcısını üzdü

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Altın kasım ayında yatırımcısını üzdü
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu. Altın ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,22 oranlarında kaybettirerek yatırımcısını üzdü.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5,72 oranlarıyla BIST100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,35, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,78, Amerikan doları yüzde 2,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,94 ve külçe altın yüzde 4,87 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 0,65, DİBS yüzde 1,09, Amerikan doları yüzde 1,14, mevduat faizi (brüt) %1,25 ve külçe altın yüzde 3,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ VE ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE BIST100 ZİRVEDE

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,89 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,77 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA ZİRVE ALTININ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

 

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 20,99 ve Amerikan Doları yüzde 13,05 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,62 ve DİBS yüzde 10,95 oranlarında kaybettirmiştir.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 30,62, Amerikan Doları yüzde 22,05 ve BIST 100 endeksi %6,09 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,34 ve DİBS yüzde 3,86 oranlarında kaybettirmiştir.

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