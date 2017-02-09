ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatları hafta başından itibaren devam ettirdiği yükselme ivmesini istikrarlı bir biçimde sürdürüyor.

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Rekor seviye olarak 151 lirayı gören altın fiyatları bu sabah piyasaların açılması ile 148,50 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ise 242 liradan satılıyor.

Gram altın 148 liranın üzerinde



Altının gram fiyatı, sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettirerek 148 liranın üzerinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.



Altının gram fiyatı, sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettirerek 148 liranın üzerinde dengelendi.



Küresel piyasalarda artan dolar talebi nedeniyle yükselişe geçen dolar/TL'ye paralel dün yüzde 1,6 değer kazanan gram altın fiyatı, bugün yatay bir seyirle 148 liranın üzerinde alıcı buluyor.



Altının gram fiyatı saat 10.30 itibarıyla 148,4 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 993 liradan satılıyor.



Ons altın ise hafta başında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.235 dolar seviyesinin üzerini test etmesinin ardından dün ve bugün sınırlı da olsa değer kaybediyor. Dün günü 1.233 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,15 kayıpla 1.231 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, dün yurt içi piyasalarda dolar kurunda yaşanan düşüşlerin kalıcı olamaması ve tekrar yükselişe geçmesinin altının gram fiyatına olumlu yönde destek verdiğini belirtiyor.



Hafta başında 145 lira seviyelerine kadar gerileyen altının gram fiyatının 150 lira direncini test edebileceğini kaydeden Memiş, "Ancak bu yükselişlerin yatırımcısına alım değil, satış fırsatı sunduğunu anımsatmak isteriz. Altının ons fiyatının 1.218-1.235 dolar bandına sıkışmış olması bize altın fiyatlarında yükselişlerin kalıcı olmayacağının işaretini veriyor olabilir." dedi.



Memiş, altının ons fiyatında yükselişlerin kalıcı olabilmesi için ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 2'nin altına gerilmesi gerektiğini ifade ederek, bugün altının gram fiyatının 147,8-148,8 lira aralığında işlemler gerçekleştirebileceğini öngördü.