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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı yeni güne 473 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını 3.127 liradan satılıyor. Ons altın ise 2 bin dolar seviyesinin hemen altında yer alıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Ağustos 2020 anlık ve gün

Altının ons fiyatına paralel olarak değer kazanmayı sürdüren altın fiyatları yükselişini sürdürüyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne 473 lira seviyelerinde başladı. 

Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını ise 3.127 liradan satılıyor.

2 bin dolar seviyelerinde dalgalı bir seyir izleyen ons altın ise  1.993,88 dolar seviyesinde yer alıyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

GÖZLER MB'NİN FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Ağustos Perşembe günü toplanacak.

Yurtiçi piyasalar perşembe günü alınacak faiz kararına odaklanmışken, yurtdışı piyasalarda ise Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ve ABD ile Çin arasındaki gerilim yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 470-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

 

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