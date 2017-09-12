  • BIST 108.790
  • Altın 146,669
  • Dolar 3,4333
  • Euro 4,0990
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKASon dakika: İstanbul'da yangın, dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Altaylı 'Yıldırım'a hakaret' davasında hakim karşısına çıktı

»
Altaylı 'Yıldırım'a hakaret' davasında hakim karşısına çıktı
Gazeteci Fatih Altaylı, bir spor programında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a basın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci celsede Fatih Altaylı hazır bulundu, Aziz Yıldırım ise katılmadı. 


"BANT KAYDININ İZLENMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Fatih Altaylı savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Öncelikle benim Aziz Yıldırım'a karşı iddianamede belirtilen sözleri sarfetmiş olmam sözkonusu değildir. Söz konusu metinler çözüm haline getirilmiştir. Ancak olay bu şekilde değildir. Ben yorumlarımı yaparken sosyal medya üzerinden gelen bir hakarete yönelik cevabımdır. Yoksa ben Aziz Yıldırım'a (zeka özürlü) demedim. Sosyal medya üzerinden bana hakaret eden kişiye karşı bu sözleri söyledim. Bu husus yazılı dökümlerden anlaşılmayabilir. Bant kaydının mahkemenizde ayrıca izlenmesini ve dinlenmesini talep ediyorum. Bu durumda olayın daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi. 


DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK


Mahkeme, konuşma dökümleri dosyada bulunuyor olsa da sanık savunmasının doğruluğunun veya yanlışlığının anlaşılabilmesi için dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine ve iddianameye konu sözlerin sarf edildiği andaki görüntülerin ve konuşmalarının dökümünün yaptırılmasına karar verdi. Mahkeme, lüzum görürse görüntüleri duruşma salonunda izlenmesini de hükme bağladı. Duruşma ertelendi.  

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Fatih Altaylı'nın 29 Ağustos 2016'da Bloomberg HT isimli televizyon kanalında yayınlanan, "Spor Saati" isimli programda müşteki Aziz Yıldırım'a yönelik sözler ifade ettiği belirtildi. İddianamede, Altaylı'nın sözlerinin eleştiri ve basın özgürlüğünün kapsamını aşar düzeyde olduğu ifade edilerek "Basın yoluyla hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Bakan harekete geçti: Genelgeler gönderildi, adımlar atılacak12 Eylül 2017 Salı 14:30
  • Bayılan kadına ilk müdahaleye bakan yaptı12 Eylül 2017 Salı 14:29
  • Son dakika: İstanbul'da yangın, dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor12 Eylül 2017 Salı 14:28
  • Dalış için tekne turuna çıkan turistler büyük panik yaşadı!12 Eylül 2017 Salı 14:26
  • Pasta ustası evde intihar etti12 Eylül 2017 Salı 14:25
  • Yunan işadamının yatında yangın çıktı12 Eylül 2017 Salı 14:23
  • Philips ile THY arasında iş birliği12 Eylül 2017 Salı 14:21
  • "Üçüncü havaalanı gayrimenkulü hareketlendiriyor"12 Eylül 2017 Salı 14:19
  • CHP'li vekil, Milli Eğitim Müdürü'nün makamını bastı11 Eylül 2017 Pazartesi 16:21
  • 'Gizemli yol'da deney yaptılar11 Eylül 2017 Pazartesi 16:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim