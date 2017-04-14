Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, başkanlık referandumu hakkında kararını açıkladı.
Bugün katıldığı bir televizyon programında konuşan Seval Türkeş, ''Türkeş yaşasaydı böyle bir tabloya MHP de, Türkeş de girmezdi. Bu yüzden 'Hayır' diyorum" açıklaması yaptı.
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Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı
Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını duyurdu.
Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, başkanlık referandumu hakkında kararını açıkladı.
Etiketler: Alparslan Türkeş, Seval Türkeş, MHP
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