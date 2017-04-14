Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını açıkladı

Alparslan Türkeş'in eşi referandum kararını duyurdu.

Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, başkanlık referandumu hakkında kararını açıkladı.

Bugün katıldığı bir televizyon programında konuşan Seval Türkeş, ''Türkeş yaşasaydı böyle bir tabloya MHP de, Türkeş de girmezdi. Bu yüzden 'Hayır' diyorum" açıklaması yaptı.