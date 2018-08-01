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Alo orada Gazeteci var mı?

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Alo orada Gazeteci var mı?
Yaşar Çakmak gündemi değerlendirdi...

İkinci sayfa programının başladığı şu günlerde Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in birlikte yaptıkları magazin masası programını beğenerek izliyorum. En azından iki magazinci kızımızın halen aktif olarak görev yapmaları ve bazı konulara iyi yaklaşımları mutluk verici bir gelişme. Kafamı karıştıran olay, geçtiğimiz günlerde Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın yazdığı o gazeteciyi bulup deşifre edelim, kim bu gazeteci diye sordu.

İntizar ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in görüntülerinin medyaya düşmesi büyük yankı uyandırdı. Bu yankıdan önce Ebru Şallı ile aşk yaşayan iş adamı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam’ın da başından ilginç bir olay geçmiş. Uyurken çıplak fotoğrafları çekilen ve daha sonra aranarak elimizde çıplak resimlerin var medyaya düşmeden size aradık deyip, şantaj yapıp para sızdırmaya çalışmışlar. 

Bu iddiaları bir gazetecinin yaptığı söyleniyor. Gonca Sağlam’sa kocasının yaptırdığını ve tedbir kararı çıkardığını düşünüyor. İntizar’la, Sinem Gedik’in olayı çıktıktan sonra Gonca’nın da olayı tekrar gündeme geldi. 

Bu haber patlayınca dikkat ettim, hiçbir magazin yazarı, hiçbir magazin müdürü kimdir bu gazeteci diye bir şey yazmadılar. Zaten magazinin adı o kadar lekelendiki 30 yıllık mesleğim süresince bu duyduklarım artık çok iğrenç gelmeye başladı. 

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