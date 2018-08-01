Alo orada Gazeteci var mı?

Yaşar Çakmak / Güncel

İkinci sayfa programının başladığı şu günlerde Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in birlikte yaptıkları magazin masası programını beğenerek izliyorum. En azından iki magazinci kızımızın halen aktif olarak görev yapmaları ve bazı konulara iyi yaklaşımları mutluk verici bir gelişme. Kafamı karıştıran olay, geçtiğimiz günlerde Habertürk yazarı Sevilay Yılman’ın yazdığı o gazeteciyi bulup deşifre edelim, kim bu gazeteci diye sordu.

İntizar ile Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in görüntülerinin medyaya düşmesi büyük yankı uyandırdı. Bu yankıdan önce Ebru Şallı ile aşk yaşayan iş adamı Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam’ın da başından ilginç bir olay geçmiş. Uyurken çıplak fotoğrafları çekilen ve daha sonra aranarak elimizde çıplak resimlerin var medyaya düşmeden size aradık deyip, şantaj yapıp para sızdırmaya çalışmışlar.

Bu iddiaları bir gazetecinin yaptığı söyleniyor. Gonca Sağlam’sa kocasının yaptırdığını ve tedbir kararı çıkardığını düşünüyor. İntizar’la, Sinem Gedik’in olayı çıktıktan sonra Gonca’nın da olayı tekrar gündeme geldi.

Bu haber patlayınca dikkat ettim, hiçbir magazin yazarı, hiçbir magazin müdürü kimdir bu gazeteci diye bir şey yazmadılar. Zaten magazinin adı o kadar lekelendiki 30 yıllık mesleğim süresince bu duyduklarım artık çok iğrenç gelmeye başladı.

Maalesef Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya kendi gazetesini yapmaktan, olup bitenlerden bir haberi olmayan bir arkadaşımız. Magazin Gazetecileri Derneği'nin borçlarını ödemekteyim diyen bir arkadaşımız. Bu derneğin yönetim kurulu üyelerinden birkaç arkadaşımız magazin yöneticiği yapmakta ama hiçbir şekilde suya sabuna dokunmayan biçare arkadaşlarımız.

YOK MU ORADA BİR GAZETECİ

Ya Allah aşkına gelin el ele verelim, aramızdaki gazeteciyim diyen şantajcıları, Kıbrıs'a gidip kumar oynayanları, reklam vermediği için tehdit edenleri bunları ayıklayalım.

Magazini yerden yere vurmayın. Bu Magazin Gazetecileri Derneği'nin ne kadar borçları varmış ki bir türlü bitmiyor. Magazin muhabirlerine ve çalışanlarına sahip çıksınlar. Düzeyli bir magazin ortaya çıksın. Yani magazinci olmayan arkadaşımız Sevilay Yılman’ın dediği gibi gelin bunu ortaya çıkaralım demesine rağmen sessiz kalanlara alooo diye bağırıyorum duyun artık. Bir araya gelip yeme içme güzel şeyler ama, düzgün insanlar aramızda olsun artık.

Tabi ben bunları söylerken bazı magazinci arkadaşlarımız bana, herkese kötü olma bırak her doğruyu sen mi söyleyeceksin diyenler oldu. Ben onlara tepki verdim.

Yıllardır konserler yapıldı, geceler düzenlendi, paralar kazanıldı ama seçimlerde kimse bütçenin nereye gittiğini, ne harcandığını sormadılar. Bunu şimdiki başkana sordum aynısını soyledi. Kimse bütçenin nereye harcandığını sormuyor dedi.

30 yıldan sonra 'Haber Konseyi' adında haber sitesi kurdum. Sevgili Dursun Kara, Uğur Güneri, Ali Eyüboğlu ve Uğur Onur Orhan siteyi kurarken bana danışmanklık desteği verdiler. Tek başıma dürüst gazetecilik yapmak için çabalıyorum. Bu internet gazeteciliğinin içine çakallar çoğalmış.

Magazincilik yapıp şimdi ise iş adamı ve sanat dünyasında kötü haberlere çıkan insanların Google'dan haberlerini sildirmek için para toplayan bir grupta var. İsimleri biliyorum bana da geldiler. İyi niyetle anladım, ama sonradan bu insanların nasıl kandırdıklarını gördüm. Burdan, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na sesleniyorum. Bu tip olaylara el atsınlar, Temöiz toplum, Temiz gazetecilik yapan insanlara ortamları açalım. Pislikleri temizleyelim.

ALOO orada gazeteci var mı varsa ses ver sen de yaz!