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ALMİLA'DAN ÇEŞME TATİLİ!

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ALMİLA'DAN ÇEŞME TATİLİ!
Almila Ada önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Oyuncu, bir happy hour partisine katılıp, dans etti.

Gecce'nin haberine göre; Güzel oyuncu Almila Ada da sezonu Çeşme'de açtı.Önceki gün 3 erkek arkadaşı ile bir beache giden oyuncu mekandaki happy hour partisine de katıldı. Ada, parti boyunca dans etti. 

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