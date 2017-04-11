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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde

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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde
Önceki gün Etiler’de eşi Tolgahan Sayışman birlikte görüntülenen Almeda Abazi, bir kuruyemişçiden alışveriş yaptı.

  • Şubat ayında Amerika’da evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi önceki gün Etiler’deydi.

  • Sayışman aracını bir kuruyemişçinin önünde durdurdu, Abazi koşarak dükkana girip alışveriş yaptı ve yine hızlı adımlarla araca döndü.

  • Çift, soruları yanıtsız bıraktı.

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