Şubat ayında Amerika’da evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi önceki gün Etiler’deydi.
Sayışman aracını bir kuruyemişçinin önünde durdurdu, Abazi koşarak dükkana girip alışveriş yaptı ve yine hızlı adımlarla araca döndü.
Çift, soruları yanıtsız bıraktı.
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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman gezmelerde
Önceki gün Etiler’de eşi Tolgahan Sayışman birlikte görüntülenen Almeda Abazi, bir kuruyemişçiden alışveriş yaptı.
Etiketler: TOLGAHAN SAYIŞMAN, ALMEDA ABAZİ
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