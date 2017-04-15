  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKarakolda yangın: 14 asker dumandan etkilendi

Almanya'yı sarsan saldırıda sürpriz gelişme

»
Almanya'yı sarsan saldırıda sürpriz gelişme
Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Borussia Dortmund takım otobüsü yakınında patlayan bombalar konusunda şüpheler, DEAŞ'tan neo-Nazilere döndü... Hitler'e atıfta bulunan bir mektupta saldırı üstlenildi, 22 Nisan için yeni saldırı uyarısı yapıldı.

Borussia Dortmund-AS Monaco Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesi, Dortmund takım otobüsünün yakınında bombalı saldırı gerçekleşmiş, biri futbolcu iki kişi yaralanmıştı.

Salı günkü bu olaya terör şüphesiyle Federal Savcılık el koydu ve biri Alman diğeri Iraklı selefi iki kişiye odaklandı. İki şüphelinin evine baskın düzenlendi. 26 yaşındaki bir Iraklı önce gözaltına alındı. 

Ancak araştırmalar sonuç getirmedi. Mart 2015’te Irak’tan Türkiye’ye geçen ve 2016'da Almanya'ya gelen Abdul Beset A. adlı şüphelinin saldırıyla bağlantısını kanıtlayacak bir delil bulunamadı. Buna karşın Beset, DEAŞ üyesi olmaktan tutuklandı.

HEDEF ŞAŞIRTMA GİRİŞİMİ

Olay yerinde bulunan, saldırının Alman Tornado uçaklarının Suriye'deki hava harekatlarına katılması nedeniyle "Allah için" düzenlendiğini belirten üç Almanca mektup ise polise göre bir hedef şaşırtma girişiminin parçası.

Alman medyasında bugün çıkan haberlere göre saldırıyla ilgili hazırlanan komisyon raporunda bu yöndeki "ciddi şüpheler" vurgulandı. ARD'ye konuşan Federal Savcılık Sözcüsü Frauke Köhler "Mektuplar gerçekten şüphe uyandırıcı" dedi.

Bild'e demeç veren bir soruşturmacı da saldırganların aşırı sağcı olma ihtimalinin ağır bastığını söyledi.

Bu arada Tagesspiegel gazetesine dün gönderilen bir isimsiz mektupta aşırı sağcı ifadeler kullanılarak saldırı üstlenildi. Adolf Hitler'e atıfta bulunan mektupta çok kültürlülük eleştirildi ve 22 Nisan'da yeni bir saldırı yapılabileceği öne sürüldü.

Hürriyet HABER

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika… Sular ısınıyor: Kuzey Kore ABD’ye meydan okudu11 Nisan 2017 Salı 09:44
  • İdlib'te fosfor gazı saldırısı11 Nisan 2017 Salı 09:40
  • Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var...10 Nisan 2017 Pazartesi 21:34
  • Son dakika... Mısır'da cenaze günü! Askerler caddelerde...10 Nisan 2017 Pazartesi 15:47
  • Tabka askeri havalimanından yeni fotoğraflar!10 Nisan 2017 Pazartesi 14:58
  • Son dakika: Sarı denizde sular ısınıyor...10 Nisan 2017 Pazartesi 13:13
  • Zenginlere özel seks kulübü! Kapısında kuyruk var!09 Nisan 2017 Pazar 18:22
  • ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...09 Nisan 2017 Pazar 17:13
  • Alman Savunma Bakanı'ndan İncirlik'teki uçaklarla ilgili açıklama09 Nisan 2017 Pazar 08:28
  • Rus basınında saldırıya ilişkin yeni iddia09 Nisan 2017 Pazar 08:03
    • CHP’li Öztunç’tan iddia: O anket için para aldı
    • Kaybettik
    • Araç sahipleri dikkat! Karşı hamle geldi
    • 18 yaşındaki kızını öldürüp polise teslim oldu
    • Pegasus, İzair için başvuru yaptı
    • Financial Times: Hayır oyu daha fazla ekonomik belirsizlik riski taşıyor
    • Üniversiteli Püren Şahin'in yürek burkan ölümü
    • O babayı görünce telefona sarıldım
    • Elektrik faturaları tarihe mi karışacak
    • Ömür Varol Nihat Doğan'a fena çaktı!
    FOTO GALERİ
    • Ünlülerin paylaşımları olay oldu
    • Joanna Krupa'dan çekici kareler!
    • Güzeller hayran bıraktı
    VİDEO GALERİ
    • Recep İvedik 5
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim