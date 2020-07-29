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Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!

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Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanlığı, 130 ülkeye seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzattı. Seyahat uyarısı yenilenen ülkeler arasında Türkiye de var. Seyahat uyarılarının, hijyen önlemleri, temas izleme, test kapasitesi ve şeffaf verilerin bulunup bulunmamasına

Corona virüsü sebebiyle Türkiye’ye turist yollamama tavsiyesinde bulunan Almanya’dan flaş bir açıklama geldi…

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 130 ülkeye seyahat uyarısını 31 Ağustos’a kadar uzattı. Seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

“Gidilmemesi gereken” ülkeler listesini yayınlayan Robert Koch Enstitüsü, ülkelerin risk bölgesi olarak belirlenmesinde, her 100 bin kişide 50 kişilik virüs enfekte sayısını baz aldıklarını açıkladı. Almanlar'ın bu hesabı dikkate alınırsa, Türkiye'de yaklaşık en az 51.500 Corona pozitif kişi olması gerekiyor.

Türkiye'nin verdiği tüm sayılara rağmen seyahat uyarısını kaldırmayan Almanya'dan bu yaz Türkiye'ye artık yoğun şekilde bir turizm beklenmiyor.

LÜKSEMBURG DA LİSTEDE

Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarısı yapılan ülkeler arasına AB üyesi Lüksemburg'u da koydu.

AB'de seyahat uyarısı yapılan tek ülke bu küçük Lüksemburg olurken, İspanya’nın turistik kentlerinden Barselona ve çevresindeki plajlarda dikkatli olunması istendi. Ancak İspanya için henüz bir seyahat uyarısı yapılmadı. Seyahat uyarısı yapılmayan ülkelerden gelenler, yine de üç gün içerisinde doktoruna gidip test yaptıracak.

Seyahat uyarısı yapılan ülkelere gidenler ise hemen havaalanlarında test edilecek.

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