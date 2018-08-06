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Almanya'da yılın futbolcusu Toni Kroos

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Almanya'da yılın futbolcusu Toni Kroos
İspanya’nın Real Madrid takımında forma giyen Alman milli futbolcu Toni Kroos, Almanya’da yılın futbolcusu seçildi.

Kicker dergisi tarafından organize edilen ve 475 spor gazetecisinin katıldığı ankette Toni Kroos 185 oyla yılın futbolcusu oldu.

Ankette 39 oy alan Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Freiburg’un golcüsü Nils Petersen ikinci, Schalke 04’de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo da 38 oyla üçüncü sırayı aldı.

Yılın kadın futbolcusu, Olympique Lyon’da oynanan Alman milli futbolcu Dzsenifer Marozsan olurken, yılın teknik direktör ödülüne ise geçen sezon Bayern Münih ile lig şampiyonluğunu yaşayan ve ardından emekliye ayrılan Jupp Heynckes layık görüldü.

 

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