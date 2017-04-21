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Almanya'da şok mektup!

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Almanya'da şok mektup!
Almanya'nın Brühl şehrinde Türklerin kapısına 'Almanya'da Erdoğan'ı sevenler...' diye başlayan ve 'ülkeyi terk edin' gibi sözler bulunan mektuplar bırakıldı.

Almanya'nın Brühl kentinde Türklerin yaşadığı bölgelere skandal bir mektup bırakıldı. Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunanlara ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.

"Almanya'daki Erdoğan'ı sevenler..." diye başlayan mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Biz, Almanya'da Erdoğan destekçileri yüzünden endişeli ve tedirginiz. İnançları bizden farklı olduğu için, onların bizimle yaşamasına devam edilemez. Ailelerini de alıp bu ülkeyi terk etmelerini istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük planları olduğu savunulan mektupta, "Cumhurbaşkanınızın büyük planları var, yapacağınız iyilik hem onun için hem kendiniz için bu ülkeyi terk etmenizdir" denildi.

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