Almanya'da NSU davasında karar açıklandı

Sekiz Türk, bir Yunan ve bir Alman polisi öldüren Neo-Nazi terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Almanya'da sekiz Türk, bir Yunan ile bir Alman polisi seri cinayetlerle öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) için bugün karar ilan edildi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi Başkanı Manfred Götzl, beş yıl süren dava sonucunda örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Mahkeme başsanık Zschaepe'yi 10 cinayet, terör örgütü üyesi, bombalı saldırı, ağır soygun, 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs, ağır adam yaralama, ağır kundaklamaktan ağır suçlu buldu. Mahkeme heyeti Zscaepe'yi ömür boyu hapse çarptırdı ve suçunun özel bir ağırlık taşıdığını vurguladı.

Diğer 4 sanık ise hafif cezalarla kurtuldu. Özellikle seri cinayetlerde kullanılan Ceska 83 tipi silahı tedarik eden Ralf Wohlleben'in sadece 10 yıl hapis cezası alması dikkat çekti. Wohlleben hakkında Federal Savcılık 12 yıl talep etmiş, müdahil avukatlar mahkemenin 14 yıl ceza vermesini bekliyordu. Mahkeme Wohlleben'e silahı tedarik ederek 9 cinayete yardım suçundan 10 yıl ceza verdi. 7 yıldır tutuklu bulunan Ralf Wohlleben cezasının üçte ikisin yattıktan sonra şartlı serbest bırakılma şansına sahip.

Davanın üçüncü sanığı Andre Eminger terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 2.5 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme salonundaki izleyici neonazi grup cezanın azlığına alkış tutarak, karşılık verdi. Eminger için en az 10 yıl hapis cezası bekleniyordu.

Dördüncü sanık Holger Gerlach da terör örgütüne destekten suçlu bulundu ve 3 yıl hapis cezası aldı. Davanın tek itirafçısı ve tanık koruma altındaki Carsten S. İse 9 cinayette kullanılan silahı terör örgütü üyelerine teslim ederek cinayetlere yardım etmekten suçlu bulundu ve 3 yıl gençlik cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Manfred Götzl cezaları açıkladıktan sonra gerekçeleri okumaya başladı.

Beate Zschaepe ile birlikte hücreye yardım eden dört kişi 6 Mayıs 2013'ten bu yana yargılanıyordu.