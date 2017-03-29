Almanya'da İncirlik tartışması

Almanya'da Sol Parti'nin soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta, "İncirlik'e alternatif arayışları, Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs'ta askeri açıdan uygun alanlar bulunduğunu ortaya koydu" denildi. Fakat hükümetin, askerleri başka yere çekme konusunda

Almanya, İncirlik'te konuşlu Alman askerleri ve Tornado keşif uçakları için sekiz alternatif üs belirledi.

Sol Parti tarafından verilen soru önergesine verilen yanıtta, "Türk hava üssü İncirlik'e alternatif arayışları, Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs'ta askeri açıdan uygun alanlar bulunduğunu ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Die Welt gazetesinin bildirdiğine göre, İncirlik'e alternatif alanların üçü Kuveyt, üçü Ürdün, ikisi ise Kıbrıs'ta bulunuyor. Kıbrıs'taki alternatiflerin Akrotiri ve Baf üsleri olduğu belirtiliyor.

HÜKÜMET İSTEKSİZ

Hükümetin yanıtında "alternatif olarak belirlenen üsler konusunda, bu ülkelerle henüz bir görüşme yapılmadığı" bilgisi de yer alıyor.

Hükümetin alternatif arayışı konusundaki çalışmasını "sadece alternatifleri listelemişler" diyerek eleştiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, henüz bu ülkelerle görüşülmemiş olmasının, hükümetin İncirlik Üssü'ndeki askerleri başka bir yere çekme niyetinde olmadığını gösterdiğini söyledi.

SON ZİYARET 5 EKİM 2016

Hükümetin yanıtında, Federal Parlamento Savunma Komisyonu üyelerinin 5 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından, şu ana kadar Alman parlamenterlere yeni bir ziyaret izni verilmediğine dikkat çekiliyor.

Altı parlamenterin ziyaret başvurusuna ise, Türkiye tarafından henüz yanıt verilmediği de, Welt gazetesinin haberinde yer alan bilgiler arasında. İncirlik ve Konya üslerine Alman parlamenterlere ziyaret izni verilmemesini de eleştiren Sol Parti Milletvekili Jan van Aken, Alman askerlerin bu nedenle Türkiye'den derhal çekilmesi gerektiğini savundu.

Almanya'nın İncirlik'te DEAŞ'a karşı mücadelede uluslararası koalisyona destek vermek amacıyla, Ocak 2016'dan beri 250 civarında askeri ve 6 adet Tornado keşif uçağı bulunuyor.