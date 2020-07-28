Almanya'da ikinci dalga endişesi: Vaka sayıları artıyor

Wieler, artan vaka sayılarının ikinci dalganın başlangıcı olup olmadığına yönelik soru üzerine "Bunu bilmiyoruz. Böyle bir şeyi ancak sonradan söyleyebiliriz. Ancak bunu (ikinci dalgayı) engelleyebileceğimiz konusunda iyimserim." değerlendirmesinde bulundu.