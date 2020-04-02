  • BIST 89.162
  • Altın 342,509
  • Dolar 6,6721
  • Euro 7,2821
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFlaş... Flaş... İspanya'dan Çok Acı Haber!

Almanya'da Hastanede Bomba Paniği!

»
Almanya'da Hastanede Bomba Paniği!
Almanya’nın Bonn kentindeki Bonn Üniversite Hastanesi’nde yapılan inşaat sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu.

 Corona Virüslü (Covid-19) hastaların da bulunduğu hastanedeki tahliye işlemleri tamamlanırken; bombanın bugün imha edileceği bildirildi.
Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya bölgesindeki Bonn kentinde bulunan Bonn Üniversite Hastanesi arazisinde yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.

69’U YOĞUN BAKIMDAN 213 HASTA TAHLİYE EDİLDİ 

Alman medyası, 69’u yoğun bakımdan olmak üzere 213 hastanın hastaneden tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen hastaların arasında Corona Virüs testi pozitif çıkanların olduğu ifade edilirken; bombanın bulunduğu noktaya 500 metre mesafede oturanların bir bölümünün de evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı açıklandı. Bombanın imha çalışmalarının yerel saatle 16.00 sıralarında tamamlanması bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk Aşı Testleri Başladı17 Mart 2020 Salı 10:48
  • Aşı İçin Çalışmalar Başladı!16 Mart 2020 Pazartesi 19:40
  • UEFA Bütün Maçları İptal Etti!13 Mart 2020 Cuma 14:40
  • Google Ofisinde de Koronavirüs Çıktı!13 Mart 2020 Cuma 11:20
  • NBA'den Sonra EuroLeague de Askıya Alındı!12 Mart 2020 Perşembe 13:35
  • Komşudan Korkutan Haber!12 Mart 2020 Perşembe 12:05
  • Bulgarlar Asker Gönderdi28 Şubat 2020 Cuma 17:01
  • Erdoğan'dan Putin'e Net Yanıt28 Şubat 2020 Cuma 16:56
  • DÜNYA BASINI NELER DEDİ?28 Şubat 2020 Cuma 11:28
  • NATO Toplanıyor28 Şubat 2020 Cuma 11:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim