Almanya'da enflasyon oranı açıklandı

Almanya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. ÜFE, Ağustos 2016'ya göre ise yüzde 2,6 artış kaydetti. Piyasalarda ağustosta ÜFE’nin aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda 2,5 artması bekleniyordu. Bu yılın ağustos ayında tüm ana sanayi gruplarının fiyat endeksleri Ağusutos 2016'ya kıyasla artış kaydetti.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın yüzde 2,7 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 5,8 ve petrol ürünleri fiyatları yüzde 5,1 artarken, doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 6,4 azalış kaydetti. Dayanıksız tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,6, ara malı fiyatlarında yüzde 3,3, dayanıklı tüketim malları ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 1 artış görüldü. ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ağustosta aylık 0,1, yıllık olarak yüzde 2,6 yükseldi.