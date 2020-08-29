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Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu

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Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Son dakika haberleri.. Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle aldığı karar protesto edildi. 18 bin kişinin katıldığı protesto gösterilerinde birçok önlem de dikkate alınmadı.
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Almanya’nın başkenti Berlin’de yaklaşık 18 bin kişi koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla toplandı. Önlemleri protesto etmek için sokaklara dökülen protestocular, hükümetin aldığı kararlara karşı yürüdü. Gösterilerde kalabalık bir grubun maske takmadığı görüldü.
 
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kararını temel özgürlük haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle protesto eden binlerce kişiye polis müdahale etti.

Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Berlin polisi sosyal medya hesabından tüm uyarılara rağmen önlemlerin uyulmadığı gösteriye müdahalede bulunulacağını açıkladı.
 
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
 
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
 
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
Son dakika.. Almanya’da binlerce kişiden koronavirüs protestosu
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