Almanya sandık başında

Almanya'da Federal Parlamento Seçimleri için 61,5 milyon seçmen oylarını kullanmaya başladı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Seçmenler 16 eyaletteki 299 seçim bölgesinden 598 milletvekilini belirlemek için iki oy kullanıyorlar. İlk oy seçim bölgesindeki doğrudan adayı belirlemek için kullanılırken, ikinci oy siyasi partiye veriliyor. Vekillerin yarısı seçim bölgelerinden doğrudan adaylar arasından, yarısı ise parti listelerinden parlamentoya girecek. Toplam 42 siyasi partinin katıldığı seçimde, 4 bin 828 aday parlamentoya girebilmek için yarışıyor.

Türk kökenli seçmen sayısı 720 bin

24 Eylül Federal Parlamento Seçimlerinde 720 bin Türk kökenli Alman vatandaşı oy kullanabilecek. Çeşitli partilerden 92 Türk kökenli aday da parlamentoya girebilmek için yarışıyor. Almanya'da Türk partisi olarak bilinen partilerden Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) seçimi boykot ederken diğer parti Alman Demokratlar Birliği (ADD) sadece Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti'nde seçime giriyor. Almanya'da siyasi partiler için yüzde 5 seçim barajı bulunuyor.

INSA şirketinin yaptığı son ankete göre, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) yüzde 34, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 21, Almanya İçin Alternatif Partisinin yüzde 13, Sol Partinin yüzde 11, Hür Demokratların (FDP) yüzde 9 ve Yeşillerin yüzde 8 oy alması bekleniyor.