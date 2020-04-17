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Almanya Salgını Kontrol Altına Aldı mı?

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Almanya Salgını Kontrol Altına Aldı mı?
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, sosyal temas, mesafe ve hijyen kuralları sonucu koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarını söyledi.

ALMANYA tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı başarı elde ettiklerini ve salgını kontrol altına aldığını açıkladı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler ile yaptığı basın toplantısında koronavirüsle mücadelede varılan sonucu değerlendirdi. Mart ayı ortasında salgının çok hızlı bir yayılma hızı gösterdiğini belirten Sağlık Bakanı Spahn şöyle dedi: "Bu nedenle federal ve eyaletler olarak tam bir frene basma kararı aldık. Şimdi başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Dinamik yayılmayı geriye çevirdik. Bugün itibariyle salgının büyümesinde düz bir gelişme seyretmesini sağladık. Yeni vaka sayısı, özellikle günden güne yükseliş çizgisi net biçimde düştü. 12 Nisan tarihinden beri iyileşenlerin sayısı yeni hasta sayısını geçti. Bu cesaret verici bir durum. Salgın bugün itibariyle kontrol altına alınmıştır ve kontrol edilebilir durumda."

BULAŞI ZİNCİRİNİ KIRDIK

Roebrt Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler ise bulaşı oranını birin altına düşürdüklerini vurguladı ve "iyi bir ara sonuca ulaştık. Çok yönde olumlu gelişme var. Her gün yükselen vaka sayısı yavaşladı. Yeniden bulaşı oranı 0.7. Bu, bir hasta ortalama olarak bir kişiye bile bulaştıramıyor demektir. Hedefimiz bu oranın birin altında olmasını kalıcı kılmak. Ama ölü sayısında bu hafta en büyük sayıyı yaşadık. Ölenlerin oranı vaka sayısına göre yüzde 2.9." dedi. Enstitü ölü sayısını 3 bin 569 olarak açıkladı.

TEMKİNE DEVAM

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise hükümet toplantısında elde edilen bu olumlu gelişmenin devamının bir garantisi olmadığı uyarısında bulundu ve "biz henüz güvenli bir temel üzerinde değiliz. Yeni vaka çizgisinin düşeceğine dair bir garanti yok. Tam tersine tehlike halen devam ediyor" dedi. Seibert her 14 günde bir tedbirlerin gözden geçirileceğini ve virüsün yayılmasındaki çizgiyi dikkatle izleyeceklerini söyledi ve "son haftalarda ulaştığımız tüm ilerlemeler kırılgan. Bu bizi çok dikkatli olmaya zorluyor. Bazı şeylerin açılmasına izin verilmemesinin gerekçesi de bu dikkatten kaynaklanıyor. Biz henüz meydanların normal dolu olacağı bir safhaya varmadık" diye konuştu.

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