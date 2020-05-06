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Almanya Restoranları Açmaya Hazırlanıyor

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Almanya Restoranları Açmaya Hazırlanıyor
Almanya'da eyaletlerdeki ekonomi bakanları ülke genelinde lokanta ve birahanelerin 9 Mayıs'tan itibaren aşamalı olarak açılmasına karar verdi.

AAlmanya'da eyaletlerdeki ekonomi bakanları ülke genelinde restoran ve birahanelerin 9 Mayıs'tan başlayarak 22 Mayıs'a kadar ülke genelinde aşamalı olarak açılmasına karar verdi.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in liderliğinde tüm eyaletlerin ekonomi bakanları videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, ülke genelinde restoran ve birahanelerin aşamalı olarak açılmasına karar verildi. Kararın Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından da onaylandığı belirtildi.

Restoran ve birahanelerin açılması sıkı kurallara bağlandı. İşletmeler açılmadan önce hijyen ve sosyal mesafe koşulları yerine getirilmek zorunda.

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı ülke genelinde 22 Mart'ta alınan önlemlerin eyaletler arasında koordinasyon sağlanmadan gevşetilmeye başlanması birçok siyasetçi tarafından eleştirilmişti.

Berlin eyaletinin Başbakanı Michael Müller, henüz salgının üstesinden gelinmediğini, bu nedenle bazı eyaletlerin şimdiden önlemleri gevşeteceklerini açıklamalarını endişeyle karşıladığını belirtmişti. Daha önce eyaletlerle federal hükümet arasında uyum içinde hareket edildiğini anımsatan Müller, kararları birlikte vermenin ülke için iyi olduğunu kaydetmişti.

Schleswig-Holstein eyaletinin Başbakanı Daniel Günther ise, önlemlerin gevşetilmesine ilişkin son kararın bugün Başbakan Angela Merkel ve eyaletlerin başbakanları arasında yapılacak toplantıdan sonra açıklanacağını vurguladı.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Başbakanı Markus Söder dün kademeli normale dönüş planını açıklarken, Hessen, Aşağı Saksonya ve Kuzey-Ren Vestflaya, Mecklenburg-Vorpommern ve Saksonya-Anhalt eyaletleri tarafından bazı önlemlerin gevşetileceği duyurulmuştu.

Başbakan Merkel'in bugün eyalet başbakanlarıyla video konferans yoluyla yapacağı toplantıda Covid-19 önlemleri gözden geçirilecek.

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