Almanya ile ipler gitgide geriliyor

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi' sözüne yanıt.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik 'Nazi' eleştirisinin Berlin'deki yankıları sürüyor.

Merkel'den önce de Alman hükümet sözcüsü, konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. "Nazi karşılaştırması hiçbir şekilde kabul edilemez" diyen sözcü Ulrike Demmer, ilişkilere kalıcı zararın önüne geçilmesinin de Türkiye'ye bağlı olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Sen de şu anda Nazi uygulamasını yapıyorsun. Kime? Almanya'daki benim Türk kardeşlerime veya oraya giden bakan kardeşlerime, milletvekili kardeşlerime" açıklamasına Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den ve muhalefet lideri Martin Schulz'dan da tepki gelmişti.