Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den ‘Türkiye’ açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Rheinische Post gazetesine Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki müzakerelere son verilmesine karşı olduğunu ifade etti. Alınacak “yanlış kararlar” konusunda uyarıda bulunan Gabriel, Türkiye ile cezaevinde bulunan gazeteci Deniz Yücel’den AB ile ilişkilere, Suriye sorununa kadar farklı konularda diyaloğu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye’de yapılan tarihi halk oylamasının ardından, karşılıklı olarak diyolağa devam etmenin yollarını aramak gerektiğine işaret etti.

Türkiye’deki duruma ilişkin karşılıklı istişarelerde bulunmak istediklerini kaydeden Gabriel, “Ancak Avrupa’dan daha da uzaklaşma konusundaki kararı Türkiye’nin vereceğini” belirtti.

‘SESSİZ KALMAYIZ’

Almanya Bakan, “Türkiye’de son aylarda yaşanan gelişmeler konusundaki kaygılarına ilişkin olarak da sessiz kalmayacaklarını” vurgulayarak, “milletvekillerinin, muhaliflerin, gazetecilerin tutuklanmasının demokratik standartlara hiçbir şekilde uymadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye’de sivil toplumu güçlendirmek için destek sağlayacaklarını da söyledi. Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre; Gabriel, bu alandaki çalışmalara ilişkin olarak, “gazeteciler arasında değişim programları düzenlediklerini, ülkede özellikle medyanın ve bağımsız haberciliğin desteklenmesi için projeler yürüttüklerini” belirtti.

“Burs programları ile bilim insanlarını desteklediklerini” sözlerine ekleyen Gabriel, gençler arası değişim programları için de mali desteği artıracaklarını söyledi.