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Almanya cumhurbaşkanı Fazıl Say'ı dinledi

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Almanya cumhurbaşkanı Fazıl Say'ı dinledi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Fazıl Say'ın Bremen Konser Salonu'ndaki konserine katıldı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, "Die Glocke" adlı Bremen Konser Salonu'nda dün akşam düzenlenen yardım amaçlı geleneksel Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri'nde sahne aldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender’in de izlediği konserde Say, şef Steven Sloane yönetiminde Bremen Filarmoni Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Bernstein ve George Gershwin'in eserlerini seslendirdi.

Steinmeier, konser sonrası Fazıl Say ile sohbet etti. Federal Cumhurbaşkanlığı Konseri 1988 yılından bu yana her yıl başka bir eyalette veriliyor.

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