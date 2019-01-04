Alman politikacılar hackerlara teslim oldu

Bild gazetesi, Alman siyasetçilerinin dinlenmesinin ortaya çıkmasının ardından ABD istihbarat ajansı NSA'dan yardım istendiğini duyurdu.

Dünya, bilgisayar korsanlarının yüzlerce Alman siyasetçinin özel bilgilerini ele geçirerek yayımlamasıyla sarsılırken, olayla ilgili gelişmeler de sürüyor. Son olarak Bild gazetesi, Alman siyasetçilerinin dinlenmesinin ortaya çıkmasının ardından ABD istihbarat ajansı NSA'dan yardım istendiğini duyurdu.

Merkel de saldırıya uğradı!

Almanya'da aralarında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel'in de bulunduğu yüzlerce siyasetçinin bilgisayarına siber saldırı yapıldığı bildirildi. İnternet üzerinden yayımlanan bilgiler arasında siyasetçilerin kredi kartı bilgileri, telefonları, özel mesajlaşmaları ve fotoğrafları bulunuyor.

AFD etkilenmedi

Federal polis olayı doğrularken, siber saldırılarda Federal Mecliste (Bundestag) grubu bulunan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), Yeşiller, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Sol Partinin (Die Linke) bu saldırılardan etkilendikleri; Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ise etkilenmediği belirtildi.

Alman medyasında yer alan diğer bilgilere göre CDU ve CSU'dan 405, SPD'den 294, Yeşiller'den 105, Sol Parti'den 82 ve FDP üyesi 28 kişinin özel bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyor.

Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda gazeteci, şarkıcı ve sanatçının da olduğu vurgulandı. Yetkililer, saldırının arkasında kimin olduğunun henüz tespit edilemediğini bildirdi.