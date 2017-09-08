Alman milletvekilleri Konya'daki NATO üssüne indi

Türkiye'nin verdiği izin ve NATO formülüyle Konya'ya gelen Alman milletvekillerini taşıyan uçak, Almanya'dan değil Brüksel'den havalandı.

Türkiye'nin verdiği izinle Konya'ya gelen Alman milletvekilleri, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Alman askerlerini ziyaret ediyor. Alman milletvekillerini taşıyan NATO uçağı, saat 12.30'da Konya'ya indi. Reuters haber ajansı, uçağın inişini gösteren fotoğrafları dünyaya servis etti.

NATO'nun araya girmesiyle gerçekleşen ziyaret, Ankara ve Berlin yönetimleri arasında uzun süren bir gerilime yol açmıştı. Alman heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleşti.

Alman heyetini, Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Alper Coşkun karşıladı.

Doğan Haber Ajansı, NATO uçağından önce bir AWACS uçağının üsse iniş yaptığını bildiriyor.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Alman heyet saat 16.00 sularında Konya'dan ayrılacak.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık ettiği heyette farklı siyasi partilerden yedi milletvekili yer alıyor. Bu isimler Almanya Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, Hristiyan Birlik Partisi'nden Henning Otte, Hristiyan Birlik Partisi'nden Reinhard Brandl, Hristiyan Birlik Partisi'nden Julia Obermeier, Sosyal Demokrat Partisi'nden Rainer Arnold, Yeşiller Partisi'nden Tobias Linder ve Sol Parti'den Alexander Neu.