  • BIST 1.327
  • Altın 465,103
  • Dolar 7,8636
  • Euro 9,5321
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAAltın fiyatlarında sert düşüş

Alman medyası üzgün: Erdoğan yaptırım tehditlerini umursamıyor

»
Alman medyası üzgün: Erdoğan yaptırım tehditlerini umursamıyor
Türkiye’nin son dönemde oldukça pekişen, dış politika konusunda taviz vermez tavrı, Alman medyasında endişeyle karşılandı.

ABD’nin tehditlerine rağmen Rusya’yla S-400 alımı konusunda el sıkışan Türkiye’nin bu süreci takip eden zamanlarda gösterdiği bağımsız tavrı, dünya politika çevrelerinde ses getirmeye devam ediyor.

Alman Tagesspiegel, son yayınladığı analizde,Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir analize imza attı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ HALİNE GELDİ"

“Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi. Erdoğan’ın, Türkiye’yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD’den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi.

"AKDENİZ'DEKİ TEHDİTLER ETKİ ETMEDİ"

NATO müttefiklerinin itirazlarına rağmen Rusya’dan S-400 alan ülkenin, yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye’nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz’deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye’ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan’ın, ABD’ nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan’ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğine yer verdi.

AB'NİN MÜLTECİ KORKUSU

Avrupa’nın korkarak ülkelerine kabul etmediği milyonlarca mülteciye Türkiye’nin ev sahipliği yaptığının belirtildiği yazıda, AB ülkelerinin mültecilere karşı duyduğu korkuya da yer verildi.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" VURGUSU

“Erdoğan, Türkiye’yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor” ifadeleriyle, ülkenin tam bağımsız politikasına vurgu yapan yazı, Batılı devletlerin Türkiye’nin edindiği güçlü konuma karşı içinde bulunduğu huzurluğu da gözler önüne serdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'dan istifa etmesini istedi30 Kasım 2020 Pazartesi 09:52
  • Donald Trump: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz26 Kasım 2020 Perşembe 10:47
  • BAE, 13 ülkeden yapılan vize işlemlerini askıya aldı25 Kasım 2020 Çarşamba 16:41
  • Trump: Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürleri başlattım24 Kasım 2020 Salı 10:34
  • İsrailli Bakan, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini doğruladı23 Kasım 2020 Pazartesi 17:05
  • Yunan komutandan Doğu Akdeniz'de provokasyon23 Kasım 2020 Pazartesi 15:30
  • Obama: Erdoğan iktidarda olduğu sürece demokrasiye bağlı kalır18 Kasım 2020 Çarşamba 10:07
  • Donald Trump, askeri yetkililerle İran'a saldırıyı görüştü17 Kasım 2020 Salı 11:38
  • Suudi Arabistan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinden rahatsız oldu16 Kasım 2020 Pazartesi 10:34
  • ABD'den skandal Ermenistan çıkışı! Türkiye'nin desteği...16 Ekim 2020 Cuma 12:09
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim