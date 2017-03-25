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Alman devlet kanalında Erdoğan'a hakaret klibi

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Alman devlet kanalında Erdoğan'a hakaret klibi
Alman devlet televizyonu NDR'in extra3 programı, Nazi benzetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir şarkı klibi daha hazırladı.

Türkiye ile Almanya arasında referandum toplantılarının iptaliyle başlayan ve ‘Nazi’ benzetmesi ile devam eden diplomatik kriz, Alman medyasına da yansıdı.
Alman devlet televizyonlarından NDR’in ‘extra3’ programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir şarkı klibi hazırladı.
'RAYDAN ÇIKMIŞ TÜRKİYE MESAJI VERİLDİ'
‘Recep Tayyip Erdoğan isimli, tonton bıyıklı Osmanlı lideri’ isimli şarkıda, Erdoğan’ın Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere beş çocuk yapma tavsiyesinden, gazeteci Deniz Yücel’i ‘ajan terörist’ olarak nitelemesine, AB liderleriyle giriştiği kavgadan, idam cezasına kadar çok sayıda konu yer aldı.
Klibin sonunda, Türkiye bayrağı giydirilmiş bir trenin son sürat hızla raydan çıkarak şiddetli bir kaza yaptığı görüldü.
EXTRA3’ÜN İLK KLİBİ DEĞİL
Türkiye ile Almanya arasında 2016 yılında gerilimin artmasına sebep olan ‘Erdowie, Erdowo, Erdowahn’ şarkısı da, yine aynı programda yayınlanmıştı.
Sputnik

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