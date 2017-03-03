Alman Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin toplantılarına izin verilmemesi nedeniyle Ankara Berlin yönetimine sert diplomatik tepki gösterdi.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dün akşam Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Avrupa ile ilişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından kabul edilen Erdmann’a Türkiye’nin protestosu hem sözlü hem de yazılı nota ile iletildi. Türkiye, iki bakanın toplantılarına izin verilmemesinin demokratik ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi ifade özgürlüğüne aykırı bir tutum olduğunu da vurguladı.

ÇELİK: 'SAYGI BEKLİYORUZ'

AB Bakanı Ömer Çelik, bakanların toplantılarının iptal edilmesine Twitter’dan tepki gösterdi. Çelik şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızla buluşma toplantılarının engellenmesi demokratik hakkın engellenmesidir. Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi ortak değerleri paylaşıyoruz. Bu değerlere saygı bekliyoruz. Türkiye’deki demokratik çerçevede farklı tercihlerle ilgili vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri de demokratik bir haktır. Almanya’da pekçok siyasetçinin bu hakkı engellemeye çalışması ve bazı kurumların fiilen engellemesi kabul edilemez. Böyle yaparak demokrasiler arasındaki köprüleri zedeliyorlar ve insanları birbirinden koparan ideolojik Berlin Duvarları inşa ediyorlar. Demokratik buluşmalar engellenirse, demokrasiye karşı coğrafi ve siyasi tel örgüler çekilmiş olur.”

KALIN: 'ENDİŞE VERİCİ'

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından, “Adalet Bakanı Bozdağ’ın, Almanya’da katılması planlanan etkinliğin sudan sebeplerle yasaklanmasını kınıyorum. Bu skandal kararın, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine kucak açan bir ülkede alınması Avrupa’nın geleceği açısından endişe vericidir” diye yazdı.

TANRIKULU: 'YANLIŞTIR'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Twitter’dan karara tepki göstererek, “Almanya’da Türkiye’den siyasetçilerin toplantı yapamaması yanlıştır, tıpkı bugün Eminönü’nde Belediye tarafından aracımızın engellemesi gibi” dedi.