  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

ALMAN BASININDA YER ALAN HABERLERE JET YANIT

»
ALMAN BASININDA YER ALAN HABERLERE JET YANIT
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin "Erdoğan, Rusya'dan S-400 almayacak" haberiyle ilgili açıklama yaptı.

 Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. S-400 satın alma işlemi tamamlandı." dedi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı" şeklinde yanıt verdi.

"ERDOĞAN, RUSYA'DAN S-400 SATIN ALMAYACAK"

Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak" ifadelerine cevap verdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • USTA GAZETECİ EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:32
  • ALMAN BASININDA YER ALAN HABERLERE JET YANIT11 Mayıs 2019 Cumartesi 10:26
  • İMAMOĞLU'NDAN YILDIRIM'A YANIT GECİKMEDİ11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:19
  • ERDOĞAN TEHDİTLERE CEVAP VERDİ11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:14
  • ÖNDER AKSAKALLI İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:09
  • TOLGA KAREL'DEN DOLAR UYARISI11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:05
  • ÇARESİZ VATANDAŞ KENDİNİ ZİNCİRLEDİ11 Mayıs 2019 Cumartesi 09:01
  • FACEBOOK'A AĞIR CEZA11 Mayıs 2019 Cumartesi 07:55
  • GENÇ MODELE OYUNCULUK TEKLİFİ10 Mayıs 2019 Cuma 19:25
  • 7 Bankaya dövizde hile iddiasıyla ceza!10 Mayıs 2019 Cuma 15:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim