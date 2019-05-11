ALMAN BASININDA YER ALAN HABERLERE JET YANIT

Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. S-400 satın alma işlemi tamamlandı." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Alman Bild gazetesinin dış politika editörü Julian Röpcke'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almayacağı yönündeki ifadelerine, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı" şeklinde yanıt verdi.
"ERDOĞAN, RUSYA'DAN S-400 SATIN ALMAYACAK"
Altun, Alman gazeteci Julian Röpcke'nin Twitter üzerinden yaptığı "Diplomatik kaynakların Bild'e söylediğine göre, Erdoğan Rusya'dan S-400 satın almayacak" ifadelerine cevap verdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Altun, "Sevgili Julian, kaynaklarınız hatalı. Bilgiyi benden alın: S-400 satın alma işlemi tamamlandı" ifadelerini kullandı.