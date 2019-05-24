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ALMAN BASINI İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?

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ALMAN BASINI İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?
Alman gazetesinden flaş ‘İmamoğlu’ yorumu

İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması gündemdeki yerini koruyor. Alman medyası, seçimlerin yenilenmesinin İmamoğlu için kitleleri harekete geçirme etkisi yarattığını yazdı.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yer alan yorumda, “31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı CHP’nin adayı için kitleleri harekete geçirebilme etkisi doğurdu” ifadesi yer aldı. Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı değerlendirmeye göre; bu gelişmenin AKP’nin işini zorlaştırabileceği belirtildi.

FAZ analizinde bu yorumunun altını şöyle doldurdu: “Çünkü seçimlerin yenilenmesini doğru bulmayan ve 23 Haziran’da CHP adayını destekleyeceğini beyan eden AKP seçmenleri ve AKP sempatizanları da var. Erdoğan’ın 17 yıllık iktidarın ardından halka yakınlığını kaybettiği izlenimi doğuyor. Parti tabanındaki bir kesimde AKP’nin artık bir reform partisi değil, yasaklar ve adaletsizliklerin partisi haline geldiği şikayetleri duyuluyor…”

2002 SEÇİMLERİNE VURGU

İmamoğlu’nun seçim kampanyaları dönemine iktidar gücünün mağduru algısından faydalanarak girdiğinin vurgulandığı analiz şöyle devam etti: “Aynen 2002’de olduğu Tayyip Erdoğan da dönemin siyasi elitlerinin kapatmak istediği partisinin iktidara gelmesinde bu mağduriyet algısından yararlanmıştı.”

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